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تباين أراء القراء حول نجاح "التعليم" فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تنجح وزارة التربية والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان؟"، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التربية والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان.

وتوقع 52% من القراء نجاح وزارة التربية والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان، بينما قال 48% من القراء لا.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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