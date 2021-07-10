شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أراء القراء حول نجاح "التعليم" فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تنجح وزارة التربية والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان؟"، توقع غالبية القراء نجاح وزارة التربية والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان. وتوقع 52% من القراء نجاح وزارة التربية والتعليم فى الخروج بامتحانات الثانوية العامة لبر الأمان، بينما قال 48% من القراء لا.

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