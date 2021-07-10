شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه المديريات بمراجعة قوائم المساجد المقرر أداء صلاة العيد بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الأوقاف، مديرى المديريات فى جميع المحافظات بمراجعة قوائم المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، والتى سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها، والتأكد من جاهزيتها لأداء صلاة العيد.

كما شددت وزارة الأوقاف على ضرورة تعميم منشورات بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة لصلاة العيد فى المساجد وتعليق لافتات توعية للمصلين للالتزام بهذه الضوابط.

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد كما يلى:

1- صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

2- عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو غيرها سوى المساجد المحددة

3- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

4- اصطحاب المصلى الشخصى

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعى

6- عدم فتح دورات المياه

7- فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

8 - لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق

9- لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

10- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

11- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.