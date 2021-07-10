تعرف على تفاصيل تأهيل معامل 4 جامعات حكومية بمشروعات تطوير التعليم العالى

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أعمال لدعم وتأهيل المعامل بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي لأربع جامعات حكومية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وكفر الشيخ) التي حصلت على مشاريع دعم وتأهيل للاعتماد الدولي "الدورة الثانية عشرة"، حيث تم البدء في هذه المشروعات في نوفمبر 2020، على أن يتم الانتهاء منها في مايو 2022 ، بتمويل يصل إلى حوالي 25.5 مليون جنيه، بنسبة تمويل 60% من الوزارة و40 % من الجامعة.

وفيما يلى يرصد " الخليج 365"تفاصيل المعامل بالجامعات التي يجرى دعم وتأهيل لها:-

1- جامعة القاهرة عددها 5 معامل، هي معمل المناعة، ومعمل السيتوجينتكس (الوراثة الخلوية) بمعهد الأورام، والمعمل المرجعي لفحوصات خلايا الدم المناعية بمركز خدمات نقل الدم بكلية الطب، ومعمل وحدة التشخيص الجزيئي للأمراض بكلية الطب البيطرى، ومعمل تطبيقات الليزر والنانوتكنولوجي في العلوم الحيوية الضوئية بمعهد الليزر، والتي تم تمويلها بإجمالي مبلغ 8.7 ملايين جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات و 40% من جامعة القاهرة؛ لتصل المعامل التي تم اعتمادها بجامعة القاهرة إلى 21 معملًا معتمدًا دوليًّا، بإجمالي تمويل مبلغ 20 مليون جنيه.

2- معامل جامعة الإسكندرية، وعددها معملان، هما معمل القياسات الدقيقة والاختبارات الرقمية بكلية طب الأسنان، ومعمل وحدة متبقيات المبيدات المعمل المركزي بالمعهد العالي للصحة العامة، والتي تم تمويلها بإجمالى مبلغ 4.8 ملايين جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات و 40% من جامعة الإسكندرية؛ لتصل المعامل التي تمويلها فى الجامعة إلى 16 معملًا، بإجمالي مبلغ 14.5 مليون جنيه.

3- وفى جامعة عين شمس مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي تم تمويله بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات، و 40% من جامعة عين شمس؛ لتصل المعامل التي تمويلها من وحدة المشروعات إلى 14 معملًا بإجمالي 12 مليون جنيه.

4- معامل جامعة كفر الشيخ، وعددها 3 معامل، طبقًا للمواصفات الدولية "ISO 15189/2012" وهي معمل السموم، ومعمل الميكروبيولوجيا الإكلينيكية، ومعمل التدفق الخلوى بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، بإجمالي مبلغ 4.2 ملايين جنيه مصري، مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وعددها 9 معامل طبقًا للمواصفات الدولية الأيزو" ISO 17025/2017 ".