شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن وحدات الغاز الحيوى وأهميتها فى الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة البيئة إلى دعم فكرة إنشاء وحدات غاز حيوى من أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر والحد من الانبعاثات للحفاظ على البيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل إنشاء وحدات الغاز الحيوى.

1- الوزارة تهدف إلى تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.

2- المبادرة هدفها توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية.

3- تكنولوجيا البيوجاز هى تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الاخضر .

4- مشروعات البيوجاز نموذج يعكس أننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى الى تحقيقه القياده السياسية .

5- مصر نجحت أيضا بمثل هذه المشاريع فى تخفيض الانبعاثات وهو ما سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ .

6- وحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالى تقلل من الانبعاثات.

7- هذا النموذج يعكس أن الدولة و الحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية فى أصغر قرية بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

8- مثل هذه المبادرات تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 ، التى تشمل الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة ، و دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.

9- تشمل الرؤية تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال انشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء و تعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

10- تنفيذ الوحدات يحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة.

11- يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.

12- تهدف تلك الوحدات الى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، و تحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات ، و إنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.