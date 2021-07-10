شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن وحدات الغاز الحيوى وأهميتها فى الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل إنشاء وحدات الغاز الحيوى.
1- الوزارة تهدف إلى تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.
2- المبادرة هدفها توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية.
3- تكنولوجيا البيوجاز هى تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الاخضر .
4- مشروعات البيوجاز نموذج يعكس أننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن وهو ما تسعى الى تحقيقه القياده السياسية .
5- مصر نجحت أيضا بمثل هذه المشاريع فى تخفيض الانبعاثات وهو ما سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ .
6- وحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالى تقلل من الانبعاثات.
7- هذا النموذج يعكس أن الدولة و الحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية فى أصغر قرية بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.
8- مثل هذه المبادرات تهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 ، التى تشمل الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة ، و دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.
9- تشمل الرؤية تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال انشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء و تعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
10- تنفيذ الوحدات يحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة.
11- يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.
12- تهدف تلك الوحدات الى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، و تحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات ، و إنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.