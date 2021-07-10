شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة عن بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد وجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جامعة القاهرة مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بروتوكول تعاون بهدف دعم المنظومة الطبية بمستشفيات قصر العينى، وفيما يلى يرصد " الخليج 365 " أبرز 6 معلومات هامة عن البروتوكول:

1 - إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة.

2 - خدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة .

3 - إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد .

4 - توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الحرص على تبادل الخبرات العلمية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر

5 -دعم القطاع الطبي وإمداده بما يحتاجه من الفنيين والخبراء المتخصصين في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

6 - تأهيل الحاصلين على البرنامج للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة "متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد"، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "Egyptian Certified Accreditation Professional.

