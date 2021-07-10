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6 معلومات هامة عن بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد وجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - وقعت جامعة القاهرة مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بروتوكول تعاون بهدف دعم المنظومة الطبية بمستشفيات قصر العينى، وفيما يلى يرصد " الخليج 365 " أبرز 6 معلومات هامة عن البروتوكول:

 1 - إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة.

 2 - خدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة .

3 - إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد .

4 - توقيع البروتوكول  يأتي انطلاقًا من الحرص  على تبادل الخبرات العلمية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر

 5  -دعم القطاع الطبي وإمداده بما يحتاجه من الفنيين والخبراء المتخصصين في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

 6 - تأهيل  الحاصلين على البرنامج   للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة "متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد"، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "Egyptian Certified Accreditation Professional.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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