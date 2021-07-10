شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الجبل.. أمسية غنائية مع ريم أول الجمهورية فى مسابقة المبدع الصغير (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” أمسية غنائية فى "بث مباشر" للطفلة ريم صلاح بنت مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبدع الصغير.

وقالت ريم، إنها تعشق الغناء منذ طفولتها، وأن والدتها هى من تبنت موهبتها، مشيرة إلى أنها اكتشفت موهبتها فى الغناء فى الرابعة من عمرها.

وأضافت ريم أنها شاركت فى العديد من المسابقات الغنائية من خلال التربية والتعليم والشباب والرياضة وقصر ثقافة بنى سويف.

وأشارت ريم أنها وصلت إلى المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المبدع الصغير بعدما فازت على مستوى إدارة ناصر التعليمية ومحافظة بنى سويف إلى أن وصلت إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكدت ريم أنها تحلم أن يكون لها مكانة مرموقة فى مجال الغناء مشيرة إلى أن مثلها الأعلى فى الغناء هى الفنانة أصالة، مؤكد أنها متفوقة دراسياً وتحلم أن تكون طبيب أسنان فى المستقبل.