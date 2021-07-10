شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" يعلن عن استخدام نظام لإزالة أى مقاطع فيديو تنتهك إرشادات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق تيك توك، عن استخدام نظام لإزالة مقاطع الفيديو التى تنتهك إرشادات المجتمع، حسبما أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل.

فى سياق أخر، أمرت النيابة العامة بحبس فتاة متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك" و"انستجرام"، والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار شاب متهم بالمشاركة مع الفتاة وتحريضها على تصوير وبث المقاطع الخادشة للحياء.

وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى الفتيات) لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام"، وموقع "يوتيوب".

وبمواجهة المتهمة أقرت بقيام (أحد الأشخاص) بمساعدتها فى تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، واعترفت المتهم خلال استجوابها، بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.