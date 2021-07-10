شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تكشف تعليمات جديدة بشأن تطعيم شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

وزيرة الصحة: إدراج المشروعات الصحية بجنوب السودان ضمن الخطة السنوية للوزارة

التنمية المحلية: برنامج قنا وسوهاج التنموى وفر 203 آلاف فرصة عمل و3707 مشروعات

التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

وزير التعليم: الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وليست معركة حربية

وزيرة التخطيط ووزيرة التعاون الدولى ينعيان جيهان السادات: سيدة عظيمة من عظيمات مصر

مستشار وزيرة الدولة للهجرة يرد على تساؤلات المواطنين بشأن تأخر وصول الجوازات

التعليم: فتح التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

محافظ الجيزة يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانويه العامة.. صور

وزير الأوقاف يحذر من الغش فى الامتحانات: جريمة تدمر العقول والأجيال

وزيرة التجارة والصناعة ناعية جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها الكبير

التضامن تستأنف صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الأحد

الحكومة تنفى اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافر لإعادته للعلاج بمستشفيات مصر