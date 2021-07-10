أخبار مصر

أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الصحة تكشف تعليمات جديدة بشأن تطعيم شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل

وزيرة الصحة: إدراج المشروعات الصحية بجنوب السودان ضمن الخطة السنوية للوزارة

التنمية المحلية: برنامج قنا وسوهاج التنموى وفر 203 آلاف فرصة عمل و3707 مشروعات

التعليم: نعمل لتكون امتحانات الثانوية 2022 إلكترونية بالكامل ومؤمنة 100%

وزير التعليم: الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وليست معركة حربية

وزيرة التخطيط ووزيرة التعاون الدولى ينعيان جيهان السادات: سيدة عظيمة من عظيمات مصر

 

مستشار وزيرة الدولة للهجرة يرد على تساؤلات المواطنين بشأن تأخر وصول الجوازات

 

التعليم: فتح التقدم للمدربين المعتمدين لتنفيذ برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 

محافظ الجيزة يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانويه العامة.. صور

 

وزير الأوقاف يحذر من الغش فى الامتحانات: جريمة تدمر العقول والأجيال

 

وزيرة التجارة والصناعة ناعية جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها الكبير

 

التضامن تستأنف صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الأحد

 

الحكومة تنفى اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافر لإعادته للعلاج بمستشفيات مصر

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا