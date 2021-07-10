أستاذ آثار إسلامية: العلاقات المصرية السودانية قوية وممتدة عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور علي عبد الحليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، إن الجزء العاشر من موسوعة مصر القديمة التي كتبها عالم الآثار الراحل سليم حسن، والمتكونة من 16 جزءا، يعتبر من أهم الأجزاء في الموسوعة، حيث يعكس مدى أهمية القوة الناعمة في الفترة التي عاش فيها "حسن"، من خلال ما يناقشه في كتاباته.

وأضاف عبدالحليم، خلال ملتقى الكتب المذاع على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية، المقامة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الجزء العاشر يركز على تاريخ السودان، من عصور ما قبل التاريخ وحتى دخول الملك بيعنخي في عصر الأسرة 25، ومدى انعكاس هذا التاريخ على الوحدة بين مصر والسودان حتى فترة الخمسينيات (الفترة التي كتب فيها سليم حسن موسوعته)، ويؤكد أن هناك أصولا مشتركة بين البلدين وعلاقات سلمية تجارية، وأن السودان ما هو إلا امتداد طبيعي وكأنهم شعب واحد.

وشرح خلال الحلقة، كيف كانت العلاقات المصرية السودانية قوية وممتدة، مشيرا إلى وحدة النيل في مصر والسودان منذ تلك الفترة.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفرد محور كامل لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.