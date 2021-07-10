الصحة: سنحصل على 2 مليون جرعة من فايزر خلال أيام ولم نرصد سلالة دلتا حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن اللقاحات بها نقصا حادا حتى لدى الجهات الدولية، وتحاول أن توفره للدول البسيطة ومتوسطة الدخل، موضحة أن ما أشيع عن أنه لا يوجد جرعة ثانية لقاح أسترازينيكا أمر غير صحيح على الإطلاق، وخلال الفترة المقبلة ستأتي جرعات جديدة من اللقاح، وتم حجز طائرة لاستقبال الشحنة من هذا النوع من اللقاح، وخلال أيام سنحصل على لقاحات "فايزر" و"جونسون آند جونسون".

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc مصر": "سنستقبل خلال أيام 2 مليون جرعة فايزر، وبعدها مباشرة سنستقبل جونسون آن جونسون، بالإضافة لشحنات أخرى من المادة الخاصة بصناعة اللقاح الصيني، ونتوقع أن يكون هناك موجة فى نهاية سبتمبر خاصة بكورونا، وأول تطعيم باللقاح المصنع في مصر في أول أغسطس، لأن هناك إجراءات خاصة بالتحاليل والتأكد وهى فترة التشغيلات العادية".

وقالت: "الوضع آمن في مصر، سواء الإصابات الوفيات، ووصلنا لأقل مستوى، وحتى الآن تحاليل التتبع الجيني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لم نرصد حالات كورونا المتحور المسمى باسم دلتا، وهذا لا يعني أنه لن يأتي، تلك السلالة دخلت أكثر من 100 دولة في العالم، ونأخذ احتياطتنا قدر الإمكان، لمعرفة خصائصه وقد يحدث متحورات أخرى من دلتا في الفترة القادمة.