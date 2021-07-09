شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مصرى يشارك فى التجارب السريرية لعلاج هولندى جديد لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عبد الله بيومى الباحث المصرى ومدرس الأمراض الصدرية بجامعة قناة السويس، إنه عندما ذهب إلى هولندا لإجراء أحد الأبحاث قام عدد من زملائه بمستشفى جامعة أمستردام بهولندا عندما ظهرت جائحة كورونا باستخدام أحد الأدوية التى كان يستخدمها فى أبحاثه، وهذا الدواء موجود بالفعل والذى أجرى بعض التجارب عليه، وتم تجميع عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكان عددهم حوالى 400 مريض، وشارك فى البحث حوالى 13 مستشفى على مستوى هولندا.

وتابع عبد الله، خلال لقائه فى برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة DMC والذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق، أن التجربة تم نشرها قبل خمسة أو ستة أشهر ونجحت فى تقليل عدد الوفيات وكذلك الأيام التى يقضيها المريض على أجهزة التنفس الصناعى والعناية المركزة أقل، مشيرا إلى أنه يريد من خلال تجاربه وأبحاثه مساعدة المصريين عبر قسطرة تشخيصية للجانب الأيمن القلب وصعوبة التنفس.

وواصل عبد الله، قائلا إنه فى حال تجربته فى مصر وإجراء أبحاث سيساعد كثيرا فى خفض أعداد الإصابات، مضيفا أن سلالة دلتا خطورتها فى سرعة انتشارها، وهى التى ستتزعم الموجه الرابعة، مشيرا إلى أن الفاكسين يعمل على تقليل الأعراض إلى حد كبير.