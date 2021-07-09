شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ووزيرة التعاون الدولى ينعيان جيهان السادات: سيدة عظيمة من عظيمات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الإدارى، على تقديم واجب العزاء، في السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام: "رحلت عنا اليوم سيدة من عظيمات مصر نموذجًا للرقي والعطاء بلا حدود قدمت الكثير من التضحية فداء لوطنها أم الأبطال، كما استحقت فعلًا أن يطلق عليها، فرحمة الله على الفقيدة الغالية جيهان السادات".

كما حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على تقديم واجب العزاء، حيث نشرت صورة للراحل جيهان السادات عبر حسابها بموقع تويتر، وكتبت "بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعى السيدة جيهان السادات، سيدة مصر الأولى سابقًا، وزوجة الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات، ستظل خدماتك الجليلة لمصر ودفاعك عن حقوق المرأة خالدة في ذاكرة الوطن، وستظلين نموذجًا مشرفًا لسيدات مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله ربنا يرحمك".

الراحلة " جيهان السادات" تنتمي إلى عائلة المحجري بقرية تزمنت الشرقية، واسمها كاملاُ، السيدة جيهان صفوت رءوف المحجري، وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة وقامت بالتدريس في جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر، وذلك بعد وفاة الرئيس السادات، وكان لها نشاط مجتمعي واسع، وحظيت وفاتها باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس تقديرا لوطنيتها وعطائها على المستويين الرسمي والأهلي.

و وصفتها السيدة انتصار السيسي (في نعيها لها): بأنها كانت نموذجاً للمرأة المثالية الوطنية التي ضحت براحتها من أجل بلدها وكانت خير سند لزوجها وخير أم للأبطال.