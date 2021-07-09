مصادرة 3 أطنان منظفات صناعية مغشوشة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أطنان منظفات صناعية "صابون سائل" غير صالحة للاستخدام، وغير مدون عليها بيانات تدل على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتبين أن مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.