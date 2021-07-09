المرور: غلق امتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلي لطريق السويس نحو 100 متر؛ لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بإمتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى بمنطقة القاهرة الجديدة.

الإدارة العامة لمرور القاهرة ستعمل على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور؛ تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بامتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى "مناطق الرحاب" بالقاهرة الجديدة.

ويستلزم الأمر غلق كلى لحركة المرور من بعد طريق السويس بحوالى (100 متر) اتجاه ميدان عرابى مع تحويل حركة المركبات للاتجاه الآخر، وتنفيذ فاصل لاتجاهات الحركة، واستحداث فتحة بجزيرة المنتصف لإعادة حركة المركبات مرة أخرى لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ لمدة يومين اعتباراً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يومى السبت والأحد القادمين دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.