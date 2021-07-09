"سيدة القلوب".. زاهي حواس ينعى جيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال "حواس" في بيان صحفي: إن مصر فقدت سيدة عظيمة أعطت لمصر الكثير، وقد أطلقت عليها في مقالي الأخير "سيدة القلوب"؛ لأنها كانت تفعل أي شيء من أجل مصر، وأذكر في السنوات الأخيرة عندما كانت السياحة في حالة تستدعي الدعاية لمصر خارجيًا، وافقت للدعاية لمصر معي في أمريكا.

وأشار "حواس" إلى أن الراحلة كانت تستقبل المجموعات السياحية في بيتها، وتلقي عليهم الكلمات الرائعة عن مصر، وخطفت قلوب جميع من دخل هذه المنزل بالتحدث عن مصر.

وأضاف "حواس": سأفتقد صوت هذه الشخصية العظيمة، وأطالب كل الشعب المصري والعربي بالدعوة لها بالرحمة والمغفرة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

وحمل جثمان الفقيدة ملفوفًا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور، وعرض للموسيقى العسكرية.

وقدم الرئيس السيسي التعازي إلى أسرة الفقيدة وقرأ الفاتحة.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أوضح أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

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