شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إدراج المشروعات الصحية بجنوب السودان ضمن الخطة السنوية للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك فى ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، فى إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصرى السيد أحمد البكرى، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطنى لجمهورية جنوب السودان ومرور 10 سنوات على الاستقلال.

ومن جانبه وجه الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذى تقوم به مصر لدعم القطاع الصحى بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.

كما ثمن الفريق أول "توت جلواك" مجهودات جمهورية مصر العربية فى الدعم الملحوظ الذى تشهده دولة جنوب السودان، وزيادة أوجه التعاون المستمر فى القطاع الصحى، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها، كما نقل تحياته للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى، معربًا عن رغبته فى زيارة جمهورية مصر العربية قريبًا.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة زايد تفاصيل الزيارة اللى استمرت على مدار يومين، وأطلعته على عدد من المشروعات التى سيتم إنجازها من تطوير وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية بمدينتى (بور وأكون) بجنوب السودان، حيث أعلنت الوزيرة عن تنفيذ مشروعات صحية سنوية هدية من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث سيتم إدراج تلك المشروعات ضمن خطة خطة وزارة الصحة والسكان السنوية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مصر سوف تتولى إنشاء مستشفى جديد فى مدينة (بور) على أعلى مستوى وبأحدث التجهيزات الطبية، وتضم كافة التخصصات الضرورية التى يحتاجها المواطنين بجنوب السودان، وذلك بسعة 50 سريرا وغرفتى عمليات، كما حرصت الوزيرة على لقاء مهندس المقاولات المصرى هناك والاتفاق على سرعة البدء فى تنفيذ المستشفى.

كما أكدت الوزيرة العمل على تطوير ورفع كفاءة المركز الطبى المصرى بكل من مدينتى (بور) و(أكون) وتجهيزهما على أعلى مستوى لإعادة افتتاحهما، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بمركز الكلى المصرى بمستشفى چوبا التعليمى، لافتًا إلى حرصها على زيارة دولة جنوب السودان خلال شهر سبتمبر القادم حيث تشهد الانتهاء من تلك الخطوات التنفيذية على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة إلى تجهيز معامل للتسلسل الچينى بدولة جنوب السودان، حيث وجهت بإرسال فريق مصرى لتقييم المكان وإعداده، حيث ستساهم تلك المعامل فى معرفة طبيعة التحورات الجينية لفيروس كورونا وأى فيروسات أخرى، وتكون تلك المعامل أحد القدرات الوطنية لجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى إنشاء مدرستين للتمريض، وتقديم كافة سبل الدعم فى قطاع الدواء، من خلال إرسال وفد من شركة (أكديما) المصرية وعدد من الشركات الأخرى لتوطين صناعة الأدوية فى جنوب السودان.

كما التقت الدكتورة هالة زايد أيضًا، عددًا من أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب السودان، حيث قدموا لها الشكر لمجهوداتها وحرص مصر على دعم القطاع الصحى بجنوب السودان، كما أكدت الوزيرة استمرار زياراتها لتلبية احتياجات المواطنين بجمهورية جنوب السودان.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الأربعاء الماضى، إلى دولة السودان، ثم إلى دولة جنوب السودان، فى إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.