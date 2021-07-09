التنمية المحلية: برنامج قنا وسوهاج التنموى وفر 203 آلاف فرصة عمل و3707 مشروعات

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن احتفال الوزارة بإدراج البرامج التنموية التي أشرفت عليها بمنصات الأمم المتحدة، قائلا: "مبروك لمصر على مشروع مصر على أرض سوهاج وقنا، تحت إشراف القيادة السياسية، والمرحلة الأولى لحياة كريمة تم إدراجها، وهذا يعبر عن نجاح الدولة المصرية في التنمية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم: "البرنامج التنموى بدأ منذ عام 2018 وحقق نجاحا وتم توفير 203 آلاف فرصة عمل وتنفيذ 3707 مشروعات متنوعة، وكلفت الدولة أكثر من 12 مليار جنيه لدعم التنمية الشاملة وتعزيز من المزايا التنافسية".

وتابع: "برنامج حياة كريمة حقق نجاحات في صعيد مصر وشرفت التنمية المحلية بدعم القيادة السياسية وتم العمل على 143 قرية في 11 محافظة وتم تطويرها، وحقق نجاحا كبيرا على أرض الواقع، وسيتم الانطلاق في المرحلة الثانية في الريف المصرى الفترة المقبلة، وحياة كريمة أحدثت نقلة نوعية كبيرة، وبتكلفة 600 مليار جنيه، وسيتم تنفذها على مراحل حتى عام 2024 يكون الشعب المصرى تم تحقيق التنمية المستدامة لـ54% من الجمهورية".