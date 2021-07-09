شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب: نجاح تنظيم الأنشطة دفع لزيادة أعداد الجمهور يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوكت المصرى، أستاذ مساعد النقد الأدبى الحديث بأكاديمية الفنون والمدير التنفيذى لأنشطة معرض الكتاب، إن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور لمعرض الكتاب، وهناك نجاحا فى التنظيم دفع لزيادة أعداد الجمهور يوميا.

وأضاف أستاذ مساعد النقد الأدبى الحديث بأكاديمية الفنون والمدير التنفيذى لأنشطة معرض الكتاب، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن معرض الكتاب حدث تفاعل كبير مع الفعاليات التى نظمت عبر المنصة الإلكترونية.

كان بدأ معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ 52، استقبال الجمهور فى يومه التاسع، بعد دقائق من فتح أبواب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتى تستمر فعالياته حتى 15 يوليو الحالى تحت شعار فى "القراءة حياة"، وتواجدت على بوابات المعرض أفراد الشرطة وأيضا موظفى الصحة لتأمين الزائرين من خارج ومن داخل بوابات معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وانطلقت فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "فى القراءة حياة"، وتم فتح أبواب مركز مصر للمعارض فى الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء، وتسهيلا على زوار المعرض تم وضع خرائط بأماكن دور النشر فى واجهة كل قاعة.