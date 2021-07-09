شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر موعد لقص الشعر والأظافر والحكم الشرعى.. للمضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الافتاء حكم أخذ المضحى شيئا من شعره أو تقليم أظافره، وقالت: يُسن للمضحى إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحى عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذى الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم فى "صحيحه" عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

ولذلك فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذى الحجة حتى يُضحى، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من الخلاف .

وكانت قد أعلنت المحكمة العليا فى السعودية، أن وقفة عرفة يوم 19 من شهر يوليو الجارى، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى فى الـ20 من الشهر نفسه، حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل.

وبناء على ذلك فإن آخر موعد لقص الاظافر وحلاقة الشعر قبل مغرب غد السبت.

وكانت المحكمة العُليا السعودية، قد دعت عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لهذا العام 1442هـ.

كما دعت المحكمة العُليا فى السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.