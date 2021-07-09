شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات غدا.

وقال قداسته خلال رسالته "إلى كل أبناءنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة أرسل لكم هذه الرسالة ومتأكد أن المسيح سيكون معكم وأعلم أنها كانت سنة صعبة بسبب كورونا، لكنكم تعبتم وبذلتم مجهود كبير، وذاكرتم والظروف كانت غير مواتية وكنتوا على إصرار شديد من أجل النجاح والتوفيق".

وتابع: " أنا أتمنى لكم كل نجاح وكل تفوق وبهدوء شديد تعاملوا مع الأسئلة والامتحانات، وبعد أيام وأسابيع قليلة نقول لكم مبروك بالنجاح وبالتوفيق وكل شخص ربنا يعطيه ما يريده".

وأوضح: "كن هادى وكن مركز وخذ كفايتك من الراحة والنوم ومن يزرع، ومن يجد سيجد حصاد وسيجد نتيجة تسره وتفرحه وتبارك حياته أجتهدوا أنا واثق من النجاح ومن التفوق والنتائج الطيبة ربنا معكم".