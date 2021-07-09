شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وليست معركة حربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على انطلاق امتحانات الثانوية العامة من العاشرة صباحا، قائلا: لأننا نطلب وجود أعضاء اللجان الساعة 8 صباحا للتحضير للتعقيم ثم تواجد الطلاب الساعة 9 صباحا للتسجيل والكشف على التابلت والكشف على الموبايل والتجهيز ثم الامتحان الساعة 10 صباحاً.

وتابع الوزير فى رده على استفسارات أولياء الأمور حول تأكد الملاحظين من سلامة التابلت أم مسئولى ITموضحا أن الوزارة تهتم كثيرا بالتابلت ونخشى من الغش ونحن جميعا نعلم أن الغش للأسف يحدث لأعوام طويلة بدون تابلت عن طريق الموبايل وسماعات البلوتوث وسماعات مخفية في الملابس وموبايلات يتم القاؤها من أسوار المدارس والعديد من الحيل الأخرى وهذه آفة مجتمعية علينا جميعا الانتباه لها لأن الامتحانات يجب أن تكون لتقييم التحصيل فقط وبعدالة ونزاهة وليست معركة حربية كما أصبحت هذه الأيام للأسف الشديد.

وأكد الوزير: طلب منا الكثيرون أن نيسر امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وسمحنا بحلها منزليا ثم ماذا حدث؟ الغالبية تغش الحلول وتعتمد على إجابات تباع في كل مكان ولا دخل للتقنيات في هذا وإنما لب القضية في فهم ماذا نريد من التعليم هل هو التعلم فعلا أم الدرجات حتى لو لم نستحقها أو نجتهد في سبيلها.

وقال الوزير: أترك الأمر لكم للتفكر قبل الاعتقاد بأن التابلت هي وسيلة الغش، التابلت وسيلة تعلم رائعة إن كنا حقا نريد ذلك أما الغش فهو انعكاس لفهم خاطئ عند الكثيرين.