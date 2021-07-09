شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات.

وحضر الجنازة جمال السادات، نجل السيدة الراحلة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.















































































































