شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة ينعى جيهان السادات لما قدمته من عطاء للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة، وجميع مستشارى الهيئة الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها الله واسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعرب مستشارو الهيئة عن خالص عزائهم ومواساتهم لعائلة الفقيدة والشعب المصرى، لما قدمته من عطاء للوطن حيث وقفت بجانب زوجها الرئيس الراحل فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن قاده فيها إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذى يظل علامة مصرية بارزة وفارقة فى تاريخ بطولات العزة والكرامة.

واختتم بيان الهيئة بالدعاء بان يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.