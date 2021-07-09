شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة نقابة المعلمين: إصابة 3 ملاحظات بالثانوية فى حادث أثناء التوجه للجنة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غرفة عمليات نقابة المعلمين، إن 3 معلمات أصيبوا فى حادث سيارة خلال توجههن أمس، للجنه أبو جندير التابعة لإدارة اطسا التعليمية، بمحافظة الفيوم، نظرا لانتدابهم لها كملاحظات فى الثانوية العامة للمشاركة فى تجهيز اللجان للامتحانات التى تنطلق غدا السبت، موضحة أن اثنتين أصيبتا بكسور والثالثة بجروح، وعلى الفور تحرك أعضاء النقابة الفرعية للمعلمين بناء على تعليمات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لتقديم المساعدة المطلوبة .

وأوضحت غرفة العمليات، فى بيان للنقابة، أن عيسى محمود رئيس فرعية المعلمين بالفيوم وناصر الحادقة أمين الصندوق، توجها على الفور إلى مقر المستشفى لمرافقة المعلمات الثلاث بعد الحادث ، للاطمئنان على حالتهن الصحية ، وتقديم الدعم للمعلمات وأسرهن.

كما قام محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية بالتواصل تليفونيا، مع المعلمات المصابات ، وإبلاغهن تمنيات نقيب المعلمين بالشفاء العاجل وعرض عليهن النقل والعلاج المجانى بمستشفى المعلمين بالقاهرة ، وفى انتظار الرأى الطبى فى حالة الاحتياج لخدمات علاج اضافية .

كان قد قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.