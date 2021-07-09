السيطرة على حريق داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب دون خسائر بشرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها والسيطرة عليها دون إصابات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012