السيطرة على حريق داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح رجال الحماية تالمدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل بدروم مصلحة الطب الشرعي بمنطقة السيدة زينب دون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها والسيطرة عليها دون إصابات.
وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن النيران اشتعلت داخل البدروم والطابق الأرضي وتمت محاصرة الحريق والسيطرة عليه.
جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.