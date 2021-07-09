أحكام قضائية وعقاقير مخدرة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 23 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1258 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أثمرت الجهود في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 199 حكم قضائي متنوع، وفي مجالي مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.