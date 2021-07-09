بينها 1300 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 3 آلاف مخالفة متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3479 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1334 تجاوز السرعة المقررة، 109 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، 23 مخالفة موقف عشوائي، 32 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.