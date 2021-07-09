الجلاد ناعياً جيهان السادات: رسمت نموذجًا راقياً للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعى الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (الخليج 365- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وقال الجلاد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم: "ماتت السيدة العظيمة جيهان السادات.. رفيقة رحلة كفاح الزعيم الراحل أنور السادات.. الرجل الوطني الذي كرس حياته لخدمة مصر والأمة العربية.. عاشت جيهان معه لحظات النضال والحرب والسلام.. كانت دائماً زوجة قائد عبقري، تقف وراء ظهره بإخلاص وتفانٍ.. وأم مصرية تربي أبناءها على الأخلاق والمبادئ الطيبة.. وسيدة فاضلة، ترسم نموذجاً راقياً للمرأة المصرية في كافة أنحاء العالم".

وأضاف: "عرفتها عن قرب، وتشرفت بإجراء أكثر من حوار صحفي ومقابلة تليفزيونية.. كنت دائماً أجلس أمامها، وبداخلي حنين جارف لزمن جميل.. زمن عشته طفلاً وصبياً، يتعلم من عظمة السادات، وعبقريته السياسية، وبطولاته المتفردة في تحرير الأرض، بالحرب والسلام.. ولأنني «ساداتي» الهوى، فقد حزنت اليوم، مثلما حزنت حين فقدت مصر زعيمها النادر أنور السادات عام 1981".

وتابع الجلاد: "رحم الله السيدة الفاضلة جيهان السادات.. وخالص التعازي لأسرتها وذويها والشعب المصري كافة".

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وحمل جثمان الفقيدة ملفوفا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور، وعرض للموسيقى العسكرية.

وقدم الرئيس السيسي التعازي إلى أسرة الفقيدة وقام بقراءة الفاتحة.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أوضح أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاما إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.