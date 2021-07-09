الأولى في تاريخ مصر.. لماذا أقيمت جنازة عسكرية لجيهان السادات؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تصوير - محمد حسام الدين وهاني رجب:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الجنازة العسكرية التي أقيمت للسيدة الراحلة جيهان السادات أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وجرى دفن جثمان جيهان السادات إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة، تنفيذًا لتوصيتها.

وتعد الجنازة العسكرية لقرينة الرئيس الراحل أول جنازة عسكرية لسيدة، حسبما قال خبراء عسكريون.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الجنازة العسكرية التي أقيمت للسيدة جيهان السادات، تعد أول جنازة عسكرية تقام لسيدة في التاريخ؛ لدورها العظيم في حرب أكتوبر.

وأضاف فرج، لمصراوي، أن إقامة الجنازة العسكرية لجيهان السادات، يأتي لكونها زوجة للرئيس الراحل أنور السادات، كما يعد تكريما لزوجها الراحل أنور السادات، وتكريما لها أيضا لدورها في علاج مصابي حرب أكتوبر، وإنشاء جمعية الوفاء والأمل.

وبالنسبة لزوجات الرؤساء السابقين، أوضح "فرج" أن زوجة الرئيس الراحل محمد نجيب، توفيت قبل قرينها الرئيس محمد نجيب، كما أن تحية عبد الناصر، زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن له دورا في الحياة السياسية، ولظروف نكسة 1967، وبالتالي لم تقام لها جنازة عسكرية.

بدوره، قال الدكتور جمال شقرا، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، في تصريحات لموقع "العين الإخبارية"، إن هذه أول جنازة عسكرية لسيدة في مصر في تاريح مصر الحديث، موضحًا أنه بالنسبة لزوجة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يكن لها دور ومشاركة في الحياة السياسية بخلاف السيدة جيهان السادات.

وهذا ما أشار إليه اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري، بأن جيهات السادات، أول سيدة يقام لها جنازة عسكرية في تاريخ مصر.

وأضاف لمصراوي، أن هذه السيدة ساندت الرئيس الراحل عند خروجه من السجن، وتزوجته ولم يكن له أي منصب، وققفت بجانبه حتى أصبح رئيسا للجمهورية، مضيفة: "كما أنها أحسنت تربية أبناءها، فلم تشوبهم شائبة، ولم نجد بينهم أحد طامعا في السلطة أو في المناصب".

وأوضح أن قرار إقامة الجنازة العسكرية، قرار جمهوري وله قوة القانون، وحق رئيس الجمهورية، إصدار قرار بالموافقة لإقامة جنازة عسكرية لأي مواطن مشهود له بالوطنية.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أوضح أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.