بالصور.. السيسي يقرأ الفاتحة على قبر جيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جنازة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس محمد أنور السادات، اليوم الجمعة.

وتقدم الرئيس، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعازي إلى أسرة الفقيدة، وقام بقراءة الفاتحة عبر قبر جيهان السادات.

وحمل جثمان الفقيدة ملفوفا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور، وعرض للموسيقى العسكرية.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاما إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.