رسالة مهمة من نائب وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، رسالة لأولياء الامور والطلاب بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.

ومن المقرر أن تنطلق السبت 10 يوليو، امتحانات الثانوية العامة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وحكى حجازي، قصة عن أحد مديري المدارس في سنغافورة، قائلا: "أرسل مدير إحدى المدارس في سنغافورة رسالة إلى أولياء أمور طلابه قبل الامتحانات، جاء فيها: أولياء الأمور الأعزاء.. امتحانات أطفالكم ستبدأ قريبا، أعرف أنكم قلقون حول أداء طفلكم، ولكن لطفا تذكروا أنه بين كل الطلاب الذين سيجلسون في قاعات الإمتحانات هناك فنان، لا يحتاج إلى فهم الرياضيات، وهناك ريادي لا يهتم بتاريخ الأدب الإنجليزي، هناك موسيقي ودرجات الكيمياء لا تعنيه في شيء، وهناك رياضي، أداءه الجسدي أهم من الفيزياء.. إذا حصد طفلك الدرجة النهائية فهذا جيد، ولكن أم لم يحدث هذا، أرجو ألا تفسدوا ثقتهم في أنفسهم، أو تجرحوا كرامتهم، أخبروهم أن الإمتحان مجرد إمتحان، أنهم قادرون على فعل أشياء أكبر في الحياة، أخبروهم أنه وبغض النظر عن درجاتهم فأنتم تحبوهم، ولن تحكموا على قدراتهم.. أرجوكم أفعلوا هذا، وبينما تفعلون هذا ستحصلون على فرصة لمشاهدة أطفالكم وهم يقهرون العالم، فدرجة سيئة في الإمتحان لن تقدر على إفساد أحلامهم، وأرجوكم تذكروا أن المهندسون والأطباء ليسوا وحدهم السعداء في هذا العالم".

اقرأ ايضا:

بدء الدراسة وتسريب الامتحانات.. وزير التعليم يرد على شائعات جديدة

شوقي: السماح بكتابة ملاحظات على الكتاب في امتحانات الثانوية العامة

تصل لـ200 جنيه.. التعليم: صرف مكافأة للمراقبين في حال ضبط غش بامتحانات الثانوية