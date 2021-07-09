حماة الوطن ينعي جيهان السادات: نموذج وطني للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعى حزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والتى وافتها المنية صباح اليوم، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن السادات كانت نموذجا وطنيا مخلصا للمرأة المصرية حيث قدمت إسهامات ومواقف عظيمة على مدى حياتها.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وحمل جثمان الفقيدة ملفوفا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور، وعرض للموسيقى العسكرية.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعازي إلى أسرة الفقيدة وقام بقراءة الفاتحة.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاما إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.