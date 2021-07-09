برلماني: كلمة مصر بجلسة مجلس الأمن كشفت التعنت الأثيوبي في سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال النائب محمد زين الدبن، عضو مجلس النواب، إن كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن، مساء أمس، جاءت معبرة وعن واقع الشعب المصري ومدى الخطر الذي يواجهه بسبب الملء الثاني لسد النهضة، وكاشفة للموقف الأثيوبي المتعنت و الرافض لأى حلول للأزمة.

وأضاف زين الدين في بيان اليوم، إن مصر لا ترفض أي مشروعات تنموية في أثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، بل تدعم ذلك ولكن بما لايؤثر علي حياه الشعب المصرى أو يمثل خطرا عليه، مؤكدا ان إجراءات وخطوات ملء السد تهدد الأمن القومي لمصر وتهدد حياه المصريين، وهو الأمر غير المقبول تماما.

وأكد زين الدين، تفويض الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ مايراه مناسباً للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية، في حصة مياه النيل، لاسيما وأن مياه النيل تمثل مصدر الحياه للمصريين.

وتابع عضو مجلس النواب، إن دول العالم أصبحت علي يقين من التعنت الأثيوبي تجاه كل من مصر والسودان، بعد عرقلتها لأى مفاوضات سابقة لحل الأزمة، الأمر الذي يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه الحفاظ علي حياه الشعبين المصري والأثيوبي.