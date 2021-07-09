شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ناعيا جيهان السادات: وقفت بجوار زوجها فى مرحلة فارقة وتحقيق نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الأزهر الشريف؛ علماء وأساتذة، السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التى وافتها المنية صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد فترة صراع قصير مع المرض.

وذكر الأزهر، فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وقوف السيدة جيهان السادات إلى جوار زوجها الرئيس الراحل فى مرحلة فارقة قاد فيها الوطن إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد، الذي يظل علامة مصرية بارزة وفارقة فى تاريخ بطولات العزة والكرامة.

ويعرب شيخ الأزهر، عن خالص عزائه ومواساته لعائلة الفقيدة والشعب المصرى، سائلًا المولى - عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسُّلوان.



بيان الأزهر الشريف

جدير بالذكر، أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.