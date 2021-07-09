شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ناعيا السيدة جيهان السادات: أسهمت اجتماعيا وثقافيا بحرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، كإحدى خريجاتها، حيث حصلت علي درجة الليسانس في الآداب عام 1977 من قسم اللغة العربية ثم درجتي الماجستير فى الآداب والدكتوراه فى تخصص الأدب المقارن تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي، وعملت كأستاذة زائرة بالعديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية وكذلك جامعة القاهرة.

وقال بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن الراحلة كان لها إسهاماتها الاجتماعية والثقافية خلال حرب أكتوبر وما بعدها، كما قامت برعاية العديد من الأنشطة النسائية والطلابية والشبابية.