شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" ووزيرة خارجية السودان يلتقيان اللجنة العربية المعنية بملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في أعقاب جلسة مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية سامح شكري مجدداً بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي فى حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد.
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزيرة خارجية السودان خلال اجتماع مع اللجنة العربية المعنية بمجلس الامن بقضية سد النهضة.