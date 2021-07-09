ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزيرة خارجية السودان خلال اجتماع مع اللجنة العربية المعنية بمجلس الامن بقضية سد النهضة.

القاهرة - سامية سيد - في أعقاب جلسة مجلس الأمن، التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مجدداً بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي‬⁩ فى حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة ‬⁩والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد‬⁩.

شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" ‏ووزيرة خارجية السودان يلتقيان اللجنة العربية المعنية بملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية