شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية لحياة كريمة وصناع الخير وجامعة المنوفية بقرية دمليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية والبنك الأهلى المصرى ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية والهيئة العامة للتامين الصحى وذلك بقرية دمليج مركز منوف بمحافظة المنوفية أمس الخميس، والتى تأتى ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء و اشراف السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن.

وشهدت فعاليات القافلة زيارة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وعدد من نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بالجامعة ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية ورئيس مدينة منوف، وأشادوا جميعا بجودة الخدمة المقدمة للأهالى فى القافلة.

وأكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن تنظيم القافلة الطبية الموسعة بقرية دمليج يأتى ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية وضرورة بذل أقصى الجهود لتنمية وتطوير الريف المصرى من خلال تقديم الخدمات النوعية المتكاملة ذات الجودة.

وأشارت أية عمر، إلى أن جهود مؤسسة حياة كريمة متواصلة لتقديم كافة الخدمات النوعية للارتقاء بالإنسان المصرى أينما وجد، وأن الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية هو أولوية للمؤسسة، حيث سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير وصندوق تحيا مصر فى تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة قطار الخير لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظة سوهاج، كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حماية من خلال دعم المناطق الحدودية وبخاصة الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد احتياجا بالوادى الجديد غرب مصر.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تعاون صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة ورئاسة مجلس الوزراء وجامعة شبين الكوم ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية وهيئة التامين الصحى لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بقرية دمليج مركز منوف بالمنوفية يأتى فى إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير فى مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.

وأوضح عبدالفتاح، أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين فى تخصصات "العيون – الجلدية – القلب -الاطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والاذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الاورام" وأن تنظيم القافلة يتم وفق الاجراءات الاحترازية التى اقرتها منظمة الصحة العالمية واكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وخلال تفقده مراحل عمل القافلة أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على دعم الجامعة لكل جهود تنفذ مبادرة الرئيس حياة كريمة كونها نموذج تقدمه مصر للعالم فى النهوض بالشرائح الاكثر احتياجا باليات وخطوات مدروسة وجهود يتكاتف فى تنفيذها الجميع، لافتا إلى أن القافلة الطبية الموسعة تمثل نموذج عملى فى تعاون كل الجهات الفعالة على الارض فى تقديم خدمات ذات جودة بالمجان تماما وهو ما يعنى صناعة واقع وغد افضل لكل المصريين.