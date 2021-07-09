شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية عن جيهان السادات: من أهم رائدات العمل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الأسبق أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراعٍ مع المرض.

وأوضح بيان الكنيسة، أنها تذكر للراحلة كونها من أهم رائدات العمل الاجتماعي، والتدريس الجامعي في مصر والولايات المتحدة الأمريكية ورعايتها لملفات هامة مثل تنظيم الأسرة.