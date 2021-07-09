شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانويه العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات بشارع الثورة و الأورمان الثانوية النموذجية بنين التابعين لإدارة الدقى التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر لها أن تبدأ غداً السبت الموافق 2021 ـ 7 ـ 10 وذلك للتأكد من مدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب.

حرص محافظ الجيزة على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب، وأن تضم كل لجنة 14 طالبا فقط، مع التأكد من توافر مصادر التهوية والعيادة وكبائن التعقيم والكمامات والمطهرات والكواشف الحرارية وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري للجان ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل، وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

كما اطمأن محافظ الجيزة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي تجهيز الاستراحات للمراقبين المشاركين في العملية الامتحانية والبالغ عددها 69 استراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة، مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

وتناشد محافظة الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بفرع الجيزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير الإدارة التعليمية بالدقى.