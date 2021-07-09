شكرا لقرائتكم خبر عن حى الوراق بالجيزة يمنع إقامة سوق شارع التل ويجهز لجان الثانوية العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حى الوراق بمحافظة الجيزة، برئاسة هانى السيسى، وأسامة عبد العال، وأحمد الخولى نائبا رئيس الحى، حملات إزالة الإشغالات وتعديات المحال، حيث تم منع إقامة سوق شارع التل للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم السماح بالإشغالات وتوسعة الشوارع الرئيسية.

كما انتهت الأجهزة التنفيذية فى الحى من الاستعداد لتجهيز مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تم رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة الاشغالات حول محيط المدارس كما تم تعقيم المدارس وتجهيز بوابات وكذا تم الاطمئنان على جاهزية الفصول من حيث عدد المقاعد وتوفير الاشتراطات الصحية من حيث التباعد الاجتماعى.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية على الطرق والشوارع والميادين، لرفع كافة التعديات من نهر الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتسير الحركة المرورية والمشاة.

وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات، إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية.