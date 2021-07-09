شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وصول جثمان الراحلة جيهان السادات للمنصة وتشييع الجنازة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل جثمان الراحلة جيهان السادات، للمنصة تمهيدًا لتشييع الجنازة العسكرية.

وكان السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.