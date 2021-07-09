"الإعلاميين" تنعي جيهان السادات: نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان اليوم، إن جيهان السادات كانت نموذجاً مشرفا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها ولها الكثير من المواقف الوطنية، سواء في الحرب أو السلام.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتوافد وزراء وسفراء وشخصيات عامة، عصر الجمعة، لحضور مراسم الجنازة العسكرية التي ستقام لجيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وغيب الموت، اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

كان السيسي أصدر قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إقامة جنازة عسكرية لها وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.