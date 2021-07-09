فاطمة المعدول تنصح الأمهات: غنوا لأطفالكم لتمنحوهم الطمأنينة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ناقشت الكاتبة فاطمة المعدول، خلال حلقة «في الكتب حياة» ضمن البرنامج الثقافي للطفل المعروض على المنصة الإلكترونية، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، أهمية الأغاني الشعبية وقراءة القصص المصورة للأطفال من سن عام وحتى ثلاث سنوات.

وأضافت «المعدول»: إن علماء النفس أثبتوا أن الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل تشكل الأساس لجميع القدرات والسلوكيات التي ستظهر في المستقبل، وعلى سبيل المثال فالأم التي تغني تهويدات النوم لطفلها تعلمه السكينة والهدوء وتعطيه من روحها ليصل إلى روحه ووجدانه، فالأغاني الشعبية تصل لقلب الطفل وعقله وتساعده على التعلم، وقد صدر كتاب عن المركز القومي لثقافة الطفل بعنوان غني معي يا أمي، يضم الأغاني الشعبية للأطفال مثل تاتا خطي العتبة، وفتحي ياوردة.

ونصحت فاطمة المعدول الأمهات أن تقرأ لأطفالها في أول ثلاث سنوات، كي يتعرف على الحروف والكلمات والأشكال، مؤكدة أن الطفل يستوعب ما يتلقاه، فالأم هي الأساس والعامل الرئيسي في حياة طفلها.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.