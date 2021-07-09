ماذا قالت السيدة انتصار السيسي في نعي جيهان السادات؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة:"لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التي كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها".

وأضافت قرنية الرئيس:"شهدت جيهان السادات أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير سند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوي جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة".

واختتمت حديثها قائلة "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.