سيناتور روسى: مصر اتخذت كافة الإجراءات لضمان سلامة السياح الروس

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشيف أن سلامة الروس الذين يفضلون قضاء الإجازة في المنتجعات المصرية مكفولة بشكل كافٍ وسط إجراءات التأمين الإضافية التى اتخذها الجانب المصرى والجهود المتضافرة لاختصاصى البلدين خلال السنوات الست الماضية.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم الجمعة "إن الفترة الطويلة التي مرت على تعليق الرحلات الجوية مع مصر وتضافر جهود المختصين من البلدين خلال هذه الفترة تؤكد استيفاء شروط ضمان سلامة المسافرين الجويين ... نتيجة الإجراءات الإضافية التي اتخذها الجانب المصرى".

ورفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر، حيث وقع، أمس الخميس، مرسوما رئاسية يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية"، كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.