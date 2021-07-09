شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقية حلوان تنظم غدا ويبينار عن المقام العراقى بين الأصالة والمعاصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ويبينار بعنوان "المقام العراقى بين الأصالة والمعاصرة"، وذلك تحت رعاية ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

ويحاضر فى الويبينار سفير المقام العراقي الدكتور حسين الاعظمي ويدير اللقاء الدكتور عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموسيقية الأسبق.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية هذه الملتقيات العلمية والأكاديمية في تحقيق التبادل الثقافي وتبادل الخبرات وزيادة المعارف والاستماع إلى آراء المتخصصين في كافة المجالات، ولاسيما لدور الموسيقى الهام فى الارتقاء بالنفس ورفع الذوق العام.

أوضح الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، أن هدف الويبينار هو التعرف على المقام العراقي التى اجتاز طريقاً طويلاً من النمو والارتقاء حتى بلغ هذه المكانة الفكرية والجمالية والفنية العالية منطلقاً من الأساس الفطري والعفوي لانعكاسات البيئة.

أفادت الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر وكيل الكلية، أن الويبينار يتضمن شرح لماهية المقام العراقي، وجمالياته وطرق آدائه مابين الأصالة والمعاصرة.