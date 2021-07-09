شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة ناعية جيهان السادات: التاريخ لن ينسى دورها الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى وافتها المنية اليوم، بعد رحلة كفاح كبيرة فى خدمة الوطن .

وقالت "جامع"، في بيان صحفي، إن التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قامت به الفقيدة لخدمة الوطن فى كافة المهام والمسئوليات التى قامت بها وبصفة خاصة خلال فترة حرب اكتوبر المجيدة، حيث قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية الواعية والقادرة على خدمة الوطن فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

وتابعت: رحم الله الفقيدة وألهم اسرتها ومحبيها الصبر والسلوان "وإنا لله وإنا اليه راجعون "