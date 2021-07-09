شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم معرضا لبيع منتجات الشباب بنادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بحضور وفد البرنامج الرئاسى للتنفيذيين المعرض الذى أقامه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة نادى الزمالك لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء محافظة الجيزة وأبناء محافظة المنوفية للحرف التراثية واليدوية، وأبناء الحرانية وأخميم وكرداسة والواحات وذلك بمقر نادى الزمالك، والذى يستمر حتى يوم السبت القادم.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوفير كافة السبل اللازمة وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التى تقام من خلال جهاز رعاية تشغيل الشباب.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن المعرض يُعد فرصة هائلة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية وكافة المشاركين مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها خاصة ان المعارض تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، ووجهت الشكر لإدارة نادى الزمالك للتعاون المثمر وانجاح المعرض .