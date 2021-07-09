شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نقابة المعلمين تتابع تسكين مراقبى الثانوية العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لنقابة المهن التعليمية عملية تسكين المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في الاستراحات المخصصة لهم.

وتلقت غرفة عمليات النقابة تقارير حول جاهزية الاستراحات، وتسكين المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات في استراحات تليق بهم. وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها بضرورة متابعة وتفقد أحوال المعلمين في الاستراحات وحل أي مشكلة تواجههم.

وتابع محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، ورئيس غرفة العمليات جاهزية استراحات المعلمين بالجيزة، وأكد أن رؤساء الفرعيات واللجان النقابية بالجيزة تفقدوا أوضاع الاستراحات في مدرسة عامر عبد المقصود اداره الدقي، واستراحة مدرسة التربية الفكرية بادارة الدقي، وكذلك الحال في مختلف المحافظات.

وأشار إلى جودة مستوى الاستراحات في القاهرة وفي مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تفقد استراحات إدارة القصير التعليمية لاستقبال مراقبى وملاحظى الثانوية العامة، وكذلك استراحات سنورس، والمنيا وملوي ، والغربية ، وباقي محافظات الجمهورية.

وأكد الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أن النقابة تواصل متابعة أحوال المعلمين داخل الاستراحات خلال فترة الإمتحانات، وكذلك متابعة كافة الشكاوي لبحث إزالتها عن طريق غرفة عمليات النقابة.

كان قد قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.