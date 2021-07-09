شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ناعيا السيدة جيهان السادات: قدمت نموذجا فريدا فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وتقدم مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيدة الوطن في وفاة رمز من رموز الوطنية المصرية التي قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد مفتي الجمهورية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنح فقيدة الوطن السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وتوجه المفتي بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد السيدة جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".